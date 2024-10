Meteo Savona, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Savona di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alla mattina, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Con il passare delle ore, si prevede una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,6°C nel pomeriggio. La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, fino a 16,5°C.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una temperatura percepita leggermente più alta. La velocità del vento varierà tra i 11,7 km/h e i 20,8 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno circa 0,78 mm.

Durante la mattina, le piogge leggere continueranno, ma si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. La temperatura si attesterà tra i 17,3°C e i 18,7°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa. A partire dalle 11:00, il cielo passerà a essere coperto, ma le piogge diventeranno meno intense, con accumuli di circa 0,16 mm. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 19,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 40%, e le probabilità di precipitazioni saranno minime. Il vento si presenterà più leggero, con velocità attorno ai 10 km/h. Questo sarà il momento ideale per godere di una passeggiata all’aperto, approfittando del clima più mite.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e il vento continuerà a essere leggero. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima piacevole, ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Savona di Giovedì 10 Ottobre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo la settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.78 mm 20.8 S max 37 Ostro 92 % 1002 hPa 3 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.49 mm 13.6 SSO max 24.7 Libeccio 93 % 999 hPa 6 pioggia leggera +19° perc. +19.4° 0.77 mm 13.2 SSO max 20.8 Libeccio 94 % 998 hPa 9 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.3 mm 11.5 NNO max 13.3 Maestrale 91 % 999 hPa 12 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.16 mm 5.8 N max 7.2 Tramontana 83 % 999 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 25 % 15.1 NE max 15.2 Grecale 79 % 1000 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 16 % 9.3 N max 11.6 Tramontana 85 % 1002 hPa 21 cielo sereno +16.6° perc. +16.6° Assenti 10.4 NNO max 11.7 Maestrale 85 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:45

