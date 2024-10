Meteo Savona, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Savona si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 4,1 km/h. Con l’arrivo del mattino, le nubi sparse inizieranno a sostituire il cielo coperto, portando a un lieve aumento delle temperature, che si attesteranno tra i 16,8°C e i 20,6°C.

Nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, la temperatura massima raggiungerà i 20,7°C, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,5 km/h. La percentuale di umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando attorno all’84%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si coprirà nuovamente. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 17,3°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno superare i 22 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, il che contribuirà a mantenere una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Savona indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di umidità e vento, che potrebbero influenzare il comfort atmosferico. Domani e dopodomani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° Assenti 5.3 N max 5.5 Tramontana 88 % 1019 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° Assenti 5.3 N max 5.1 Tramontana 87 % 1019 hPa 7 nubi sparse +17.4° perc. +17.5° Assenti 7.8 NNO max 8.8 Maestrale 87 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 5.7 NNE max 7.8 Grecale 76 % 1020 hPa 13 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° Assenti 6.4 NNE max 9.3 Grecale 74 % 1019 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 11.5 NNO max 15.7 Maestrale 79 % 1019 hPa 19 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° Assenti 14.4 NNO max 19.6 Maestrale 84 % 1019 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 16.6 NNO max 22.3 Maestrale 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:37

