Meteo Savona, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Savona si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un predominante maltempo che accompagnerà gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano piogge persistenti, specialmente nelle prime ore del giorno, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà totale, contribuendo a una sensazione di umidità elevata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera che si intensificherà in mattinata. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,5°C, con una percezione leggermente più alta. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 17 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 7,2 mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire con forti piogge che porteranno a rovesci significativi. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,8°C alle 09:00, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 97%. La pressione atmosferica scenderà, indicando un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 20,9 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un graduale miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C, con una sensazione di fresco accentuata dall’umidità. Le precipitazioni si ridurranno, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una probabilità di pioggia che si ridurrà progressivamente. L’umidità continuerà a essere alta, ma le condizioni generali tenderanno a stabilizzarsi, preparando il terreno per una possibile schiarita nei giorni successivi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché la variabilità climatica potrebbe riservare sorprese. Domani si prevede una giornata più serena, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore miglioramento, con cieli più limpidi e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.38 mm 16.4 NNO max 19.1 Maestrale 91 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +14.8° perc. +14.7° 3.64 mm 16 NNO max 19.9 Maestrale 93 % 1012 hPa 6 forte pioggia +15° perc. +15.1° 7.2 mm 10.9 NNO max 15.9 Maestrale 96 % 1010 hPa 9 forte pioggia +16.8° perc. +17.1° 14.89 mm 8.5 S max 19.8 Ostro 97 % 1006 hPa 12 forte pioggia +14.4° perc. +14.3° 4.06 mm 14.1 NO max 20.2 Maestrale 91 % 1005 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 80 % 5 NNO max 6.7 Maestrale 84 % 1005 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 80 % 11.1 NNO max 12.4 Maestrale 86 % 1005 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° prob. 30 % 6.8 NO max 6.7 Maestrale 84 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.