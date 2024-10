Meteo Savona, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Savona indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, la temperatura si manterrà attorno ai 15,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 19,1°C alle 15:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo un 6% di nuvole nel pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,5°C. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente il clima, mantenendo un’atmosfera tranquilla.

In sintesi, le previsioni del tempo per Savona indicano un Venerdì 1 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. La stabilità del meteo suggerisce un inizio di Novembre piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 10.4 NNO max 11.6 Maestrale 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +14.9° Assenti 10.1 NNO max 11.1 Maestrale 77 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 9.3 NNO max 10.2 Maestrale 76 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 3.4 ENE max 4 Grecale 58 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 3.9 SSE max 3.7 Scirocco 58 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 0.5 E max 2.1 Levante 72 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16° perc. +15.5° Assenti 4 NO max 5.5 Maestrale 73 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 4.1 NNO max 5.7 Maestrale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:11

