Meteo Savona, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Savona indicano un Venerdì 11 Ottobre caratterizzato da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 20,2°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,3°C durante la notte. Le condizioni di umidità saranno elevate, con valori che si aggireranno attorno all’81% durante la notte e scenderanno progressivamente durante il giorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, con velocità che varieranno tra i 6,5 km/h e i 13,7 km/h.

Durante la notte, Savona si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la notte tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 77%, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa. I venti si faranno sentire con una leggera intensità, mantenendo una brezza fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora nuvoloso, ma con una leggera tendenza a schiarirsi. Le temperature toccheranno il picco di 20,2°C alle 13:00 e si manterranno su valori simili fino alle 14:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 40-60%, con una probabilità di pioggia molto bassa, intorno al 4%. I venti saranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 16,3°C. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta.

In conclusione, le previsioni meteo per Savona indicano un Venerdì 11 Ottobre con condizioni di cielo nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento del tempo durante il fine settimana. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.6° perc. +16.5° Assenti 7.7 NO max 8.8 Maestrale 81 % 1007 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 20 % 9.4 NNO max 11.3 Maestrale 78 % 1007 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° prob. 31 % 8.8 NNO max 11.8 Maestrale 81 % 1009 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 26 % 13.2 NNO max 17.2 Maestrale 80 % 1012 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° prob. 15 % 11.8 N max 15.8 Tramontana 58 % 1012 hPa 15 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° prob. 7 % 6.5 NNE max 11.1 Grecale 61 % 1012 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 4 % 8.4 NNO max 8.8 Maestrale 76 % 1015 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° prob. 13 % 7.7 NNO max 7.8 Maestrale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:43

