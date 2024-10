Meteo Scafati, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Scafati si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, caratterizzate da una copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 23,8°C durante la giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h. L’umidità si attesterà su livelli moderati, oscillando tra il 50% e il 71%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima mite con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con valori che non supereranno il 21%. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Est.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare l’87%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 53%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che non supererà i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,8°C. L’umidità rimarrà costante, intorno al 50%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà su valori moderati, con nubi sparse che garantiranno un cielo non completamente sereno. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e una nuvolosità variabile. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative perturbazioni all’orizzonte. Gli amanti del clima mite troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre si avvicina un fine settimana che potrebbe portare a un leggero cambiamento nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.7° perc. +19.5° Assenti 1 E max 1.7 Levante 69 % 1024 hPa 4 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 2.2 ENE max 2.4 Grecale 71 % 1023 hPa 7 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 2.4 NNE max 3.2 Grecale 64 % 1024 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +22.7° Assenti 4.1 O max 3 Ponente 53 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.5° Assenti 6.8 O max 6.3 Ponente 50 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 6.4 O max 7.9 Ponente 63 % 1023 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 1.7 N max 3.1 Tramontana 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 1.2 SSE max 2.1 Scirocco 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.