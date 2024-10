Meteo Scafati, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Scafati si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita non scenderà sotto i 19°C, garantendo un clima mite e piacevole. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più gradevole, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo sereno. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da nord, con velocità che non supereranno i 2,3 km/h.

La mattina si presenterà con un cielo completamente sereno e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C intorno alle 09:00. La brezza leggera, con velocità di circa 3 km/h, renderà l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 53%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 24°C intorno alle 12:00 e 13:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno favorevoli, con intensità che non supereranno i 8 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere leggere, rendendo la serata ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà attorno al 62%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima mite e sereno, senza alcuna minaccia di maltempo. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Scafati

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 2.3 N max 2.5 Tramontana 70 % 1023 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +18.5° Assenti 2.3 NNO max 2.8 Maestrale 71 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 1.6 N max 2.3 Tramontana 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 3.2 ONO max 3.5 Maestrale 48 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23.8° perc. +23.5° Assenti 8.4 OSO max 7.7 Libeccio 49 % 1021 hPa 16 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 5.6 OSO max 6.8 Libeccio 61 % 1021 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 4.4 NE max 6.3 Grecale 62 % 1022 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 0.4 SE max 2.4 Scirocco 62 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:57

