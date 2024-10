Meteo Scandiano, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Scandiano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate principalmente da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,0°C e i 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 99% durante le ore centrali della giornata. Inoltre, si registreranno venti leggeri, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 5,9 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Scandiano presenteranno un cielo con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1020 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud-Sud Ovest.

La mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 19,6°C entro le ore di pranzo. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, portando a un cielo coperto nel corso della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 69%, favorendo una sensazione di calore moderato. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 71%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che raggiungerà il 86%. I venti saranno deboli, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandiano indicano un Lunedì caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° Assenti 4.5 SSO max 4.6 Libeccio 84 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° Assenti 2.8 S max 3.6 Ostro 86 % 1019 hPa 6 poche nuvole +13.9° perc. +13.6° Assenti 3.2 SSO max 3.3 Libeccio 86 % 1019 hPa 9 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 4.7 NE max 3.1 Grecale 73 % 1020 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 5.8 NNE max 4.3 Grecale 69 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 4 N max 3.6 Tramontana 71 % 1018 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 2.4 N max 3.2 Tramontana 79 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 3.2 NO max 4.9 Maestrale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:29

