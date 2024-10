Meteo Scandicci, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni si intensificheranno nel corso della mattinata, portando a un accumulo significativo di pioggia.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo completamente coperto. Le temperature percepite rimarranno stabili attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. La mattina si aprirà con piogge leggere che si intensificheranno progressivamente. Le temperature si attesteranno tra i 17,2°C e i 19°C, mentre l’umidità sarà elevata, superando il 80%. Le precipitazioni, seppur leggere all’inizio, porteranno a un accumulo di circa 0,55 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il maltempo raggiungerà il suo apice, con forti piogge che potrebbero portare a un accumulo di oltre 6 mm. Le temperature si manterranno intorno ai 17,8°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opprimente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,7°C. L’umidità continuerà a essere alta, e non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentare condizioni di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il ritorno a condizioni più stabili e soleggiate potrebbe avvenire solo nel fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° Assenti 4.8 NE max 6.8 Grecale 83 % 1019 hPa 5 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 4.7 NE max 5.3 Grecale 85 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.11 mm 2 ENE max 4.2 Grecale 78 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.45 mm 4.2 ENE max 9.8 Grecale 90 % 1019 hPa 14 forte pioggia +17.8° perc. +18.2° 4.6 mm 2.6 NE max 6.8 Grecale 97 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +17.8° perc. +18.1° 0.22 mm 3 ENE max 4.7 Grecale 95 % 1019 hPa 20 cielo coperto +17.9° perc. +18.2° Assenti 2.9 E max 3 Levante 92 % 1020 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +18° Assenti 3.5 ENE max 3.4 Grecale 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:25

