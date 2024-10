Meteo Sciacca, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Domenica 20 Ottobre evidenziano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il tempo migliorerà, portando a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, nel pomeriggio si prevede un ritorno delle piogge, che continueranno anche nella sera. Le temperature varieranno tra i 16,6°C e i 20,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, si assisterà a piogge leggere con una temperatura di 17,4°C e una copertura nuvolosa del 53%. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno con temperature che scenderanno leggermente fino a 16,6°C.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 9%. La brezza vivace, con velocità fino a 20,2 km/h, renderà l’aria piacevole. L’umidità scenderà al 67%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, tuttavia, si prevede un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 25%, e le piogge si intensificheranno, portando a un accumulo di 0,1 mm. La velocità del vento si manterrà intorno ai 14,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 22,2 km/h.

La sera porterà cieli coperti e temperature stabili attorno ai 19°C. Le piogge leggere continueranno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La velocità del vento rimarrà costante, con valori simili a quelli del pomeriggio. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Sciacca di Domenica 20 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio promettente con cieli sereni, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge e temperature che varieranno, rendendo opportuno seguire gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.2° perc. +17.2° prob. 47 % 3.1 NNE max 4 Grecale 85 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.1 mm 8.4 ESE max 8.6 Scirocco 88 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +17.9° perc. +17.8° 0.29 mm 10.9 ESE max 13.8 Scirocco 80 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° prob. 16 % 18.3 SE max 19.5 Scirocco 68 % 1017 hPa 13 poche nuvole +20.5° perc. +20.4° prob. 23 % 18.1 SSE max 19.7 Scirocco 68 % 1017 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +19.7° prob. 30 % 18.1 SE max 23.8 Scirocco 76 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° prob. 19 % 14.4 ESE max 21.7 Scirocco 80 % 1020 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 16 % 14.4 ESE max 25.8 Scirocco 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:20

