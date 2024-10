Meteo Scicli, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scicli di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà sostenuto, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento varierà tra i 24,6 km/h e i 30,9 km/h, proveniente principalmente da Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno attorno a 0,1 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia moderata con temperature che saliranno fino a 23,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra il 89% e il 99%. Il vento si manterrà fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 49,2 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 2,19 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno fino a 20,5°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 19,7 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%.

La sera porterà un ritorno delle piogge, che si presenteranno moderate. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 18,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con il vento che si farà sentire con intensità, raggiungendo i 30,1 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 2,14 mm, mantenendo l’umidità su livelli elevati.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi. Si prevede un miglioramento a partire da Domenica, quando le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, portando a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.1 mm 26.7 SE max 39 Scirocco 87 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.25 mm 30.9 SE max 43.9 Scirocco 86 % 1013 hPa 7 pioggia moderata +21.5° perc. +21.8° 1.35 mm 34.3 SSE max 48.8 Scirocco 82 % 1013 hPa 10 pioggia moderata +22.3° perc. +22.7° 2.19 mm 36.8 SSE max 47.4 Scirocco 80 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +22.2° perc. +22.5° 0.6 mm 19.4 SO max 25.6 Libeccio 79 % 1011 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° prob. 60 % 23.1 ONO max 27.3 Maestrale 82 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.58 mm 26.4 O max 33.2 Ponente 84 % 1012 hPa 22 pioggia moderata +18.9° perc. +19.1° 1.58 mm 18.5 ONO max 26.7 Maestrale 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:15

