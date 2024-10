Meteo Scicli, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà verso un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà, portando pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22-23°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 72-79%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 46%. Le temperature si stabilizzeranno sui 22°C, mentre il vento potrebbe intensificarsi, raggiungendo punte di 22 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero superare i 0.2 mm.

La sera si preannuncia particolarmente piovosa, con piogge moderate che interesseranno l’intera area. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 30 km/h, rendendo la situazione meteorologica ancora più instabile. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 3.87 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Scicli nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti, ma accompagnate da piogge e una costante copertura nuvolosa. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche avverse e considerare eventuali piani alternativi per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20° perc. +20.4° prob. 4 % 10.5 ENE max 12.3 Grecale 88 % 1019 hPa 4 cielo coperto +20.9° perc. +21.3° Assenti 7.5 ESE max 8.9 Scirocco 85 % 1019 hPa 7 cielo coperto +22.4° perc. +22.8° prob. 5 % 12.5 S max 17.8 Ostro 79 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.7° perc. +24° Assenti 16.1 S max 17.2 Ostro 72 % 1019 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +23° prob. 41 % 19.6 SSE max 22.4 Scirocco 76 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +21.8° perc. +22.1° 0.22 mm 12.9 SSE max 20.2 Scirocco 82 % 1017 hPa 19 pioggia moderata +20.6° perc. +21° 3.87 mm 8.5 SE max 17.3 Scirocco 90 % 1017 hPa 22 pioggia moderata +21.1° perc. +21.4° 2.59 mm 20.8 SSE max 30.5 Scirocco 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:16

