Meteo Segrate, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà progressivamente in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,2°C intorno all’ora di pranzo. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h. L’umidità si attesterà su valori relativamente alti, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, garantendo un’atmosfera tranquilla e piacevole. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 19,3°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 61%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 56%. Il vento, che sarà prevalentemente da sud-sudovest, si manterrà debole, con una velocità media di circa 3,5 km/h.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 15,3°C. L’umidità continuerà a salire, arrivando fino al 80%. Le condizioni di visibilità rimarranno buone, ma la presenza di nubi sparse potrà influenzare la percezione della temperatura.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Segrate mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera instabilità atmosferica. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma è consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 0.9 NO max 1.1 Maestrale 83 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 1.2 OSO max 1.2 Libeccio 85 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 1.7 O max 2.1 Ponente 84 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° Assenti 1.5 SSO max 0.6 Libeccio 65 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 3.2 SSO max 2.2 Libeccio 56 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 4.6 SSO max 4.6 Libeccio 66 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 2.1 OSO max 2.3 Libeccio 74 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 0.7 SO max 1.3 Libeccio 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:07

