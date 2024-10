Meteo Segrate, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 30 Ottobre a Segrate si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sgombro da nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli per gran parte della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 15°C durante le prime ore della notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 20,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno lentamente fino a toccare i 14,5°C alle 5:00. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a risalire. Alle 8:00, si registrerà una temperatura di 16°C, che continuerà a salire fino a raggiungere i 20,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 59% alle 12:00. La ventilazione rimarrà debole, con direzione prevalentemente sud-occidentale.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Le condizioni di meteo sereno continueranno a caratterizzare la giornata, con una leggera diminuzione della temperatura verso le 17:00, quando si attesterà a 17,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,7°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e l’umidità si attesterà attorno all’83%. La ventilazione sarà quasi assente, con velocità che non supereranno i 2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Segrate indicano una giornata di meteo stabile e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza particolari fenomeni atmosferici significativi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole anche nei giorni successivi, con cieli sereni e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.3° perc. +15° Assenti 2.6 O max 2.4 Ponente 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.7° perc. +14.4° Assenti 2.4 NO max 2.5 Maestrale 83 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.7° perc. +14.4° Assenti 3.8 SO max 4 Libeccio 83 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +18.2° Assenti 1.4 O max 2.1 Ponente 66 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 2.1 S max 1.1 Ostro 57 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.4° Assenti 4.6 S max 4.6 Ostro 68 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 1.9 ENE max 2.1 Grecale 77 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 0.6 SE max 0.8 Scirocco 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:08

