Meteo Selargius, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Selargius si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, con valori che si manterranno sopra i 20°C per tutta la giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo a Selargius saranno tranquille, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 79%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 6% di nuvole, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 45%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature leggermente inferiori, intorno ai 26-28°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 69%. Non sono previste precipitazioni, quindi si potrà godere di un pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature scenderanno a circa 21°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. Il vento si farà più fresco, ma rimarrà comunque moderato, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Dopodomani, invece, si potrebbero registrare condizioni più instabili, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20° perc. +20.2° Assenti 7.2 SE max 9.8 Scirocco 79 % 1018 hPa 5 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° Assenti 5.8 ESE max 6.8 Scirocco 72 % 1017 hPa 8 poche nuvole +25.2° perc. +25.1° Assenti 11.3 SE max 15.2 Scirocco 51 % 1018 hPa 11 poche nuvole +28° perc. +28° Assenti 18.9 SSE max 23.1 Scirocco 45 % 1017 hPa 14 nubi sparse +27.6° perc. +28° Assenti 19.7 SSE max 26.3 Scirocco 49 % 1016 hPa 17 nubi sparse +23.6° perc. +23.9° Assenti 11.2 SE max 19.4 Scirocco 69 % 1016 hPa 20 cielo coperto +21.8° perc. +22.2° Assenti 6.4 ESE max 11.4 Scirocco 81 % 1017 hPa 23 cielo coperto +21.5° perc. +21.7° Assenti 10.1 N max 14.6 Tramontana 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:40

