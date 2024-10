Meteo Selargius, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 23°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 25,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto fresca, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 66% e venti moderati provenienti da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni di calma notturna favoriranno un riposo tranquillo.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,3°C entro le ore 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,5 km/h, contribuendo a un clima fresco e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, stabilizzandosi intorno al 63%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 23°C intorno alle 12:00 e 13:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’80%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 25,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto, nonostante l’umidità che si manterrà attorno al 46%.

Con l’arrivo della sera, i cieli torneranno a essere sereni, con temperature in calo fino a 15°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%. I venti si faranno più leggeri, rendendo l’atmosfera più tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Selargius mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno gradevoli e condizioni di cielo sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, con possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata di Venerdì per godere delle ultime belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Selargius

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +15.9° Assenti 16 ONO max 36.2 Maestrale 69 % 1010 hPa 4 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° Assenti 12.2 ONO max 18.7 Maestrale 73 % 1010 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° prob. 13 % 11.2 ONO max 20.8 Maestrale 68 % 1011 hPa 10 nubi sparse +21.3° perc. +21° prob. 12 % 21.3 O max 31.5 Ponente 57 % 1012 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +22.7° prob. 16 % 25.8 ONO max 32.4 Maestrale 46 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +20.6° prob. 8 % 22.9 NO max 29.3 Maestrale 48 % 1011 hPa 19 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 12.7 NO max 22.2 Maestrale 66 % 1013 hPa 22 cielo sereno +15.2° perc. +14.7° Assenti 13.2 NO max 22 Maestrale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:56

