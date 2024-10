Meteo Senago, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Senago indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature che raggiungeranno i 18°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19°C, ma il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, Senago sperimenterà un cielo con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 76%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le condizioni di meteo non prevederanno precipitazioni, mantenendo un’umidità intorno all’81%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a 18°C entro le ore di punta. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il massimo di 19°C, mantenendo sempre un cielo coperto. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza segni di pioggia. La velocità del vento si manterrà bassa, con una leggera brezza che renderà l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse. Le temperature scenderanno a 15°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 78%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. La settimana si prospetta quindi con un clima autunnale, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.9 NO max 6.9 Maestrale 81 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 5.5 NO max 9.4 Maestrale 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.9° perc. +12.2° Assenti 5.3 NO max 9.5 Maestrale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.2° Assenti 6 ONO max 9.8 Maestrale 60 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +17.8° Assenti 7.3 OSO max 9.4 Libeccio 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° Assenti 5.9 OSO max 8.3 Libeccio 58 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 4 NO max 4.2 Maestrale 73 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 1.9 E max 3 Levante 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.