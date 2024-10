Meteo Senago, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Senago si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. La mattina seguirà con condizioni simili, ma si assisterà a un lieve aumento della temperatura, che toccherà i 19,8°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con il cielo che si presenterà sereno e temperature che raggiungeranno i 20,6°C. Questo sarà il momento migliore della giornata, con una bassa probabilità di precipitazioni e un’umidità che si manterrà attorno al 65%. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,6°C.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto con una temperatura di 17°C e un’umidità dell’82%. La mattina continuerà a mantenere il cielo nuvoloso, con temperature che varieranno tra 16,3°C e 19,8°C. Nel pomeriggio, il sole farà capolino, portando un clima più gradevole e temperature che toccheranno i 20,6°C. La sera vedrà un ritorno delle nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Senago indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 21°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate rimarranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 2 NNE max 2.3 Grecale 82 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 2.3 OSO max 3 Libeccio 82 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 2.8 OSO max 3.7 Libeccio 84 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 2.2 O max 3.5 Ponente 80 % 1028 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 4.3 O max 4.8 Ponente 69 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.2° perc. +20° prob. 6 % 4 SO max 3.4 Libeccio 66 % 1027 hPa 18 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° prob. 12 % 0.8 ONO max 3.1 Maestrale 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 3.8 NE max 3.9 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.