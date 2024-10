Meteo Senago, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Senago indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si assisterà a piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando intorno al 90%.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con nubi sparse e si registreranno temperature di circa 16,2°C. La pioggia leggera inizierà a cadere dalle prime ore del mattino, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,22 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno all’89%.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che varieranno tra 15,8°C e 16,2°C. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da est. Gli accumuli di pioggia si intensificheranno, raggiungendo picchi di 0,96 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, mentre la velocità del vento si manterrà bassa. Non si prevedono variazioni significative nella quantità di pioggia, che continuerà a cadere in modo intermittente.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,5°C. Le piogge si faranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà totale. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 90%, e le condizioni di pioggia leggera persisteranno fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Senago indicano un miglioramento a partire da Giovedì, quando si prevede un parziale diradamento delle nubi e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, con valori che si attesteranno attorno ai 15-16°C. Venerdì potrebbe portare un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.2° perc. +16.2° Assenti 4.8 NE max 6.7 Grecale 89 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 14 % 2.4 NNE max 3 Grecale 88 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.43 mm 1.9 E max 2.8 Levante 89 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.48 mm 3.9 ENE max 6.4 Grecale 91 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.86 mm 4.1 ENE max 7.3 Grecale 93 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 74 % 2.2 NNE max 4.6 Grecale 90 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 67 % 2.2 NE max 3.4 Grecale 90 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.23 mm 3.9 NNE max 5.9 Grecale 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:19

