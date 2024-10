Meteo Senago, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Senago indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e i venti si manterranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 12,6°C entro le 8:00 e i 17,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 42%, mentre la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,1 km/h e i 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,5°C alle 14:00, mantenendosi sopra i 15°C fino alle 17:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà attorno al 41%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà leggero, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole e fresca.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 12°C entro le 21:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Anche nei giorni successivi, si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto e momenti di svago.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.7° perc. +10° Assenti 3.5 NNE max 4.3 Grecale 84 % 1014 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.3° Assenti 3.4 N max 4.1 Tramontana 79 % 1014 hPa 7 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 2.8 NO max 4.4 Maestrale 67 % 1015 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.3° Assenti 2.1 SO max 2.7 Libeccio 48 % 1014 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +16.3° Assenti 5 SSO max 3.5 Libeccio 41 % 1013 hPa 16 cielo sereno +16.5° perc. +15.4° Assenti 5.2 S max 4.8 Ostro 48 % 1013 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +13° Assenti 2.6 SE max 4.1 Scirocco 67 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 3.6 NE max 4.8 Grecale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

