Meteo Seregno, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

Le condizioni meteo a Seregno per Giovedì 3 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da piogge diffuse durante l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C e una costante umidità che si attesterà intorno al 90%. La presenza di piogge, che varieranno da leggere a moderate, influenzerà notevolmente le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno di cielo coperto con piogge leggere che si intensificheranno nelle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione prevista man mano che ci si avvicina all’alba. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno moderate. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si manterrà alta. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con venti che soffieranno a circa 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. L’intensità della pioggia varierà, ma si prevede che la situazione rimanga umida e fresca. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 26 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Le piogge, sebbene più leggere rispetto al pomeriggio, continueranno a cadere, mantenendo l’atmosfera umida e fresca. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e il vento si presenterà moderato, con direzione prevalentemente da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Venerdì, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Domenica, si prevede un ritorno di condizioni instabili, con possibilità di nuove piogge. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti e di pianificare le attività all’aperto tenendo conto delle condizioni meteo variabili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 44 % 6.2 E max 14.7 Levante 90 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.33 mm 5 ESE max 14.9 Scirocco 91 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.1° perc. +12.9° 1.67 mm 3 ENE max 16.7 Grecale 94 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.72 mm 1.9 NNO max 8.2 Maestrale 91 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +12.6° perc. +12.3° 2.26 mm 8.7 NNO max 17.7 Maestrale 93 % 1005 hPa 15 pioggia moderata +12.6° perc. +12.3° 1.93 mm 10.4 NNO max 26.6 Maestrale 92 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +12.1° perc. +11.8° 1.44 mm 6.9 NO max 19.7 Maestrale 94 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +12° perc. +11.7° 0.66 mm 5.3 ONO max 10.1 Maestrale 93 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:54

