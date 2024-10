Meteo Seregno, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15,8°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, che continueranno a cadere fino a metà giornata. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 15,6°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con velocità del vento che varierà tra 1,5 km/h e 3,9 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere. Le temperature si manterranno attorno ai 15,8°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La probabilità di precipitazioni rimarrà elevata, con valori che raggiungeranno il 76%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 3,7 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,1°C. Le piogge riprenderanno, seppur in forma leggera, e la copertura nuvolosa rimarrà costante. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno nei prossimi giorni non promettono miglioramenti significativi. Si prevede che il maltempo persista, con piogge intermittenti e temperature che rimarranno stabili ma fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche non favoriranno attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.4 NE max 5.9 Grecale 88 % 1029 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 13 % 2.7 NNE max 3.3 Grecale 86 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.21 mm 1.8 ENE max 2.8 Grecale 86 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.67 mm 3.9 ENE max 6.3 Grecale 91 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.83 mm 2.7 NE max 4.5 Grecale 94 % 1030 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 75 % 2.7 N max 4.2 Tramontana 89 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 68 % 0.8 NE max 2.8 Grecale 90 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.28 mm 3.9 N max 5.2 Tramontana 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.