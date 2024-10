Meteo Seregno, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La situazione non migliorerà nel corso della mattina, con piogge che si intensificheranno, portando a una sensazione di umidità elevata e temperature stabili.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che varieranno tra 14,5°C e 15,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,3 km/h e 3,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. La probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo il 47%.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con intensità che passerà da leggera a moderata. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con picchi fino a 16,1°C nel tardo mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 92%. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera attenuazione delle piogge, ma non ci si aspetta una completa cessazione. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e le precipitazioni, seppur più leggere, saranno comunque presenti. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 91%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Le piogge si presenteranno in forma leggera, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà alta. La situazione meteo non accennerà a migliorare, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Seregno evidenziano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.1 mm 1.3 NE max 5.6 Grecale 91 % 1023 hPa 4 pioggia moderata +14.6° perc. +14.6° 1.04 mm 3.2 ESE max 7.9 Scirocco 94 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.27 mm 3.9 NE max 8.5 Grecale 95 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.58 mm 1.5 ENE max 6.4 Grecale 89 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.51 mm 4.1 ENE max 10 Grecale 88 % 1021 hPa 16 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.13 mm 5.4 ENE max 13.9 Grecale 91 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.2 mm 5.8 E max 14.3 Levante 93 % 1022 hPa 22 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 54 % 4.1 ENE max 9.1 Grecale 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:14

