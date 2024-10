Meteo Seriate, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Seriate si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. Con l’avanzare della mattina, le nuvole copriranno progressivamente il cielo, portando a una temperatura massima di circa 18,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 73% e il 91% durante la giornata.

Durante la notte, il cielo di Seriate sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi intorno ai 13,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si manterranno sotto i 5 km/h, proveniente principalmente da Nord.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 18,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari raffiche. La sensazione di calore sarà accentuata dalla temperatura percepita, che si avvicinerà ai 18,6°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando da un 87% a un 85%. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo di Seriate si schiarirà ulteriormente, portando a una situazione di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una sensazione di fresco che si farà sentire. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni generali saranno più gradevoli rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della presenza di sole e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° Assenti 4.4 N max 5.2 Tramontana 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° Assenti 4.2 N max 5.1 Tramontana 87 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 4 N max 4.4 Tramontana 84 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.9° perc. +17.7° Assenti 3.4 SSO max 2.6 Libeccio 74 % 1027 hPa 13 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.2 SO max 2.7 Libeccio 73 % 1025 hPa 16 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 2.4 OSO max 2.6 Libeccio 88 % 1025 hPa 19 poche nuvole +14.6° perc. +14.5° Assenti 4.9 N max 4.8 Tramontana 91 % 1026 hPa 22 poche nuvole +14.2° perc. +14° Assenti 5.3 NNE max 4.8 Grecale 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.