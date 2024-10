Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Sessa Aurunca si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento, con schiarite che si alterneranno a momenti di pioggia. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno.

Nella notte, le condizioni meteo saranno instabili. Si inizierà con poche nuvole, ma già dalle prime ore si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che si intensificheranno. La temperatura si attesterà intorno ai 14°C, con un’umidità che raggiungerà l’80%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo indicano un miglioramento. Alle 07:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 15,6°C. Tuttavia, non mancheranno brevi piogge, che si ripresenteranno tra le 08:00 e le 12:00, con accumuli di pioggia leggera. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 19°C, mentre l’umidità inizierà a scendere.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Le piogge diventeranno sporadiche, con un aumento della copertura nuvolosa che si stabilizzerà attorno al 51%. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 19°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che non supereranno i 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sessa Aurunca nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domenica si prevede un netto miglioramento, con temperature in aumento e una significativa diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.4° perc. +14° prob. 12 % 6.5 NNE max 7 Grecale 79 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +13° perc. +12.6° 0.29 mm 6.3 NE max 6 Grecale 86 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +13.5° perc. +13.2° 0.24 mm 6.9 NNE max 7.3 Grecale 86 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +18.7° perc. +18.3° 0.29 mm 5.8 S max 8.6 Ostro 63 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +19.6° perc. +19.1° 0.12 mm 12 SO max 11.3 Libeccio 55 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +18° perc. +17.5° 0.17 mm 6.1 OSO max 6.6 Libeccio 64 % 1011 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° prob. 67 % 3.9 NNE max 4.4 Grecale 76 % 1012 hPa 21 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° prob. 21 % 4.1 NE max 4.5 Grecale 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:34

