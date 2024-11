Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +13,7°C e un’umidità al 65%. La mattina porterà un aumento della temperatura fino a +21,8°C, con copertura nuvolosa bassa al 17%. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento delle nubi sparse, raggiungendo l’82% di copertura, con una temperatura di +19,1°C. La sera, il cielo rimarrà nuvoloso e la temperatura scenderà a +14,3°C. Sabato e Domenica seguiranno con condizioni simili, mantenendo temperature piacevoli e senza precipitazioni, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto.

Venerdì 1 Novembre

Durante la notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +13,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 9,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà al 65% e non si prevederanno precipitazioni. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno fino alle 11:00, con una temperatura che salirà a +21,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 17%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 0,7 km/h e 2,2 km/h. L’umidità scenderà al 35% intorno a mezzogiorno, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 82% alle 15:00. La temperatura scenderà a +19,1°C, mentre la velocità del vento varierà tra 6,2 km/h e 7,9 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 57%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio sarà caratterizzato da un clima fresco ma asciutto.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a +14,3°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà attorno al 51%. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 6,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, al 67%, ma non ci saranno precipitazioni.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa +13,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 33% e la velocità del vento si attesterà sui 6,5 km/h. L’umidità sarà al 66%, senza possibilità di precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà a +20,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà intorno al 39%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,7 km/h e 4 km/h. L’umidità scenderà al 42%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una temperatura che raggiungerà i +19°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 78%. La velocità del vento varierà tra 4,5 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si attesterà al 57%, mantenendo un clima fresco ma senza precipitazioni.

La sera porterà un cielo ancora nubi sparse e una temperatura di circa +14,3°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 47%. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 7,7 km/h. L’umidità rimarrà al 60%, senza possibilità di precipitazioni.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa +13,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 35% e la velocità del vento si attesterà sui 8,3 km/h. L’umidità sarà al 59%, senza possibilità di precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà a +21,2°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 9%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,2 km/h e 5,2 km/h. L’umidità scenderà al 37%, rendendo l’aria molto piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una temperatura che scenderà a +19,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà al 46%. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si attesterà al 51%, mantenendo un clima fresco ma asciutto.

La sera porterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +14°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 68%. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 7,4 km/h. L’umidità rimarrà al 72%, senza possibilità di precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia con condizioni meteorologiche variabili ma generalmente stabili. Venerdì e Sabato offriranno temperature piacevoli, mentre Domenica si assisterà a un clima leggermente più fresco. Nonostante la presenza di nubi sparse, non si prevedono precipitazioni, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.