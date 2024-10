Meteo Sesto Fiorentino, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Sesto Fiorentino si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo, con un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 23,8°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si registreranno piogge leggere che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 34%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,3 km/h da Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature fino a 23,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 20%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra 4,8 km/h e 2,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 60% del cielo. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 23,8°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con punte di 5,8 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 38%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si prevede un cielo coperto e l’inizio di piogge leggere. Le temperature scenderanno a 18,4°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4,6 km/h, mentre l’umidità salirà fino all’88%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori di 0,17 mm registrati.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un contesto più instabile nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, suggerendo di prepararsi a un clima più fresco e umido. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste previsioni del tempo per pianificare le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° Assenti 5.2 NE max 6.2 Grecale 88 % 1027 hPa 4 cielo sereno +15.7° perc. +15.6° Assenti 5.7 NE max 7.4 Grecale 89 % 1027 hPa 7 poche nuvole +16.9° perc. +16.9° Assenti 4.9 NE max 7.6 Grecale 85 % 1028 hPa 10 poche nuvole +21.9° perc. +21.8° Assenti 4.8 NNE max 6 Grecale 65 % 1027 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° prob. 30 % 2.6 N max 3.4 Tramontana 57 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 50 % 1.8 NNE max 3.9 Grecale 72 % 1026 hPa 19 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.14 mm 5.2 NE max 6.9 Grecale 84 % 1028 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 13 % 4.6 NNE max 5.4 Grecale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.