Meteo Sesto San Giovanni, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si assisterà a un alternarsi di nubi sparse e cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina proseguirà con cielo coperto, mentre nel pomeriggio si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà un cielo sereno, offrendo un miglioramento delle condizioni.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a un cielo più coperto, con un’umidità che si attesterà attorno all’88%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 74%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,9°C alle 15:00. Anche la velocità del vento si manterrà su valori moderati, con direzione Sud-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 72%, rendendo l’aria leggermente più secca rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15°C intorno alle 19:00. La velocità del vento sarà contenuta, e l’umidità si manterrà attorno all’89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sesto San Giovanni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì si prevede un cielo sereno e temperature in ulteriore aumento, mentre mercoledì potrebbe esserci un ritorno di nubi e una leggera diminuzione delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio settimana favorevole, con condizioni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° Assenti 3.5 N max 3.5 Tramontana 88 % 1019 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 2.2 ENE max 2.7 Grecale 88 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 4.4 ENE max 6.9 Grecale 85 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 2.6 ENE max 4.2 Grecale 77 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 2.6 S max 2.8 Ostro 73 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 4.6 SO max 6.1 Libeccio 72 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.7 SO max 4.6 Libeccio 86 % 1019 hPa 21 poche nuvole +15° perc. +14.9° Assenti 1 O max 1.8 Ponente 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:34

