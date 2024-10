Meteo Sesto San Giovanni, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Sesto San Giovanni si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni del tempo indicano una stabilità atmosferica, con un cielo che si manterrà per lo più privo di nuvole, favorendo un clima mite e piacevole per tutta la giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà attorno al 74%, garantendo un’atmosfera fresca ma confortevole.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 5%, e il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra i 2 e i 6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 47% nel primo pomeriggio, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza segni di precipitazioni. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa, confermando la stabilità dell’aria.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni di meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica e del sole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 1.2 SO max 2.6 Libeccio 74 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 2.2 ONO max 3 Maestrale 75 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 2.9 OSO max 3.7 Libeccio 74 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 4.2 O max 5.7 Ponente 55 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.2° Assenti 6.6 OSO max 7.9 Libeccio 46 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 6.2 OSO max 11.3 Libeccio 58 % 1022 hPa 19 cielo sereno +16.3° perc. +15.8° Assenti 5.3 ONO max 9.9 Maestrale 70 % 1023 hPa 22 poche nuvole +15.2° perc. +14.7° Assenti 4.7 ONO max 5.6 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:06

