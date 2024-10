Meteo Sestri Levante, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a interessare la zona fino alla mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 16,7°C, con un’umidità elevata che si attesterà attorno all’87%. Il vento soffierà da Nord Est con intensità leggera, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con un aumento della temperatura che raggiungerà i 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con il cielo prevalentemente coperto. Le precipitazioni si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 0,75mm di pioggia entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità moderata.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente piovoso, con piogge moderate che si trasformeranno in forti rovesci. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 95%. Si prevedono accumuli di pioggia significativi, con punte di 4,45mm. La direzione del vento rimarrà costante, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,3°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 93%, e le precipitazioni si aggireranno attorno ai 1,34mm. Il vento, pur mantenendo una velocità leggera, potrebbe rendere l’atmosfera ancora più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante nei prossimi giorni non evidenziano miglioramenti significativi. Si prevede che il maltempo continui a interessare la zona, con piogge persistenti e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre è consigliabile prepararsi a condizioni di pioggia e umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.16 mm 7.7 NE max 8 Grecale 87 % 1024 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 45 % 7.5 NE max 7.6 Grecale 86 % 1023 hPa 6 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.12 mm 7.2 NNE max 7.8 Grecale 86 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +18.5° perc. +18.6° 0.15 mm 4 ENE max 5.5 Grecale 83 % 1023 hPa 12 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 1.16 mm 5.9 NE max 7.9 Grecale 91 % 1021 hPa 15 forte pioggia +17.1° perc. +17.4° 4.45 mm 4.2 ENE max 5.6 Grecale 96 % 1020 hPa 18 pioggia moderata +17.3° perc. +17.5° 1.63 mm 7.5 NE max 8.2 Grecale 94 % 1021 hPa 21 pioggia moderata +17.3° perc. +17.5° 1.31 mm 6.7 N max 8.2 Tramontana 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.