Meteo Sestu, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Sestu indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alla notte. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da sud-est, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 99%. La temperatura si aggirerà attorno ai 17,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si registreranno eventi significativi. Con il passare delle ore, le nubi inizieranno a diradarsi, dando spazio a un cielo più sereno.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che scenderà al 53%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 22°C entro le ore centrali della giornata. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 9,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 2%.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con un cielo che si presenterà quasi sereno e temperature che toccheranno i 23°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 14%, e i venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 56%, garantendo un clima gradevole e asciutto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2 km/h e i 4,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestu indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con cieli sereni e una leggera brezza che accompagnerà le giornate. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° prob. 11 % 4.9 ESE max 7.5 Scirocco 84 % 1022 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 16 % 6.5 E max 8.2 Levante 87 % 1023 hPa 7 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 2 % 4.3 ENE max 6.5 Grecale 82 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° prob. 2 % 7.7 SE max 12.6 Scirocco 62 % 1024 hPa 13 poche nuvole +23° perc. +22.9° prob. 8 % 11.6 SSE max 12.6 Scirocco 56 % 1023 hPa 16 poche nuvole +21.4° perc. +21.3° prob. 17 % 9.3 SSE max 15.5 Scirocco 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.7° perc. +18.7° prob. 18 % 2.8 E max 6.3 Levante 80 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° prob. 4 % 5.4 N max 7.3 Tramontana 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.