Meteo Sestu, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 28 Ottobre a Sestu si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, portando a condizioni più serene durante la mattina.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera e temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 19-20°C. La velocità del vento si attesterà tra i 15 e i 18 km/h, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 32 km/h. L’umidità sarà alta, oscillando tra l’83% e l’87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022-1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Le nubi sparse sostituiranno il cielo coperto, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 22-23°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi tra i 15 e i 22 km/h, sempre da Est-Sud Est. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 65-75%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20-22°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento rimarrà moderata, con intensità che varierà tra i 14 e i 19 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66-71%, mentre la pressione atmosferica resterà intorno ai 1022 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17-19°C. Le nubi sparse continueranno a essere presenti, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento sarà più leggera, con valori che si aggireranno tra i 6 e i 11 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’85-89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestu indicano un inizio di settimana caratterizzato da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una notte piovosa, la giornata di Lunedì si presenterà con temperature gradevoli e un cielo che si schiarirà nel corso della mattina. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni, con temperature stabili e un clima più secco, rendendo le previsioni meteo favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.2 mm 16.5 E max 30.2 Levante 86 % 1022 hPa 5 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 40 % 15.2 ESE max 28.8 Scirocco 85 % 1022 hPa 8 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° Assenti 20.6 ESE max 31.9 Scirocco 75 % 1024 hPa 11 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 21.5 SE max 28.4 Scirocco 65 % 1023 hPa 14 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° prob. 2 % 18.9 SE max 25.2 Scirocco 65 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° prob. 3 % 11.2 ESE max 18.9 Scirocco 77 % 1023 hPa 20 nubi sparse +18.3° perc. +18.5° Assenti 7.7 E max 11.2 Levante 87 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.8° perc. +18° Assenti 6.4 ENE max 8 Grecale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.