Meteo Sestu, le previsioni per il weekend 11 – 13 Ottobre

Nella notte di Venerdì, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature intorno ai 17,1°C. La mattina porterà un miglioramento, con cielo sereno e temperature che saliranno a 18,1°C. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 24°C, ma il cielo tornerà a coprirsi completamente. La sera, le temperature scenderanno a 17,4°C. Sabato inizierà con cielo parzialmente nuvoloso e temperature di 16,3°C, migliorando nel corso della mattinata. Domenica, il clima rimarrà stabile con temperature che toccheranno i 24°C. Non si prevedono precipitazioni significative durante il weekend.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,1°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 16,8°C. La velocità del vento sarà di circa 13 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del giorno, con una temperatura che scenderà leggermente a 16°C alle 05:00. A partire dalle 07:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 9,7 km/h e 12,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con temperature che raggiungeranno i 24°C alle 12:00. Tuttavia, il cielo si presenterà coperto a partire dalle 13:00, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. La velocità del vento aumenterà, toccando i 19,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 42%, mentre non si prevedono precipitazioni.

La sera di Venerdì vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 17,4°C alle 21:00. Il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa dell’87%. La velocità del vento si ridurrà a 11,2 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 70%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, e la velocità del vento sarà di circa 10,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2% alle 01:00. Le temperature saliranno fino a 19,8°C alle 08:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,3 km/h e 12,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, creando condizioni piacevoli.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che toccheranno i 23,1°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’87%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 13,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, senza segni di pioggia.

La sera di Sabato vedrà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno a 18,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 65%, e la velocità del vento si ridurrà a 7,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, mantenendo condizioni stabili senza precipitazioni.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 77%, e la velocità del vento sarà di circa 4,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che saliranno fino a 19,2°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà del 55%, e la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 3,6 km/h e 9,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 68%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con temperature che toccheranno i 24°C alle 11:00. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 24%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, senza segni di pioggia.

La sera di Domenica vedrà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno a 19,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 46%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 75%, mantenendo condizioni stabili senza precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia caratterizzato da temperature miti e condizioni meteorologiche prevalentemente stabili. Venerdì inizierà con un cielo coperto, ma il Sabato e la Domenica offriranno momenti di sereno, rendendo ideale il tempo per attività all’aperto. Non si prevedono piogge significative, quindi sarà possibile godere di un weekend all’insegna del relax e del divertimento.

