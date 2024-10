Meteo Seveso, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Seveso si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto, che si schiarirà nel pomeriggio, portando a momenti di sereno. La temperatura massima raggiungerà circa 20,2°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 16,6°C. L’umidità sarà elevata, intorno all’84%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028 hPa. La bava di vento sarà presente, ma non ci si aspetteranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 16,1°C a 19,3°C. L’umidità continuerà a essere alta, ma la situazione non prevede piogge. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,2°C intorno alle ore 14:00. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 65%, mentre il vento si manterrà leggero, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 16,4°C. L’umidità aumenterà nuovamente, e il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni previste. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seveso indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di nuvole e qualche pioggia. Tuttavia, per Martedì 22 Ottobre, si potrà godere di un pomeriggio sereno, ideale per attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 2 N max 2.3 Tramontana 84 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° Assenti 2.2 O max 2.8 Ponente 83 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 2.3 SO max 3 Libeccio 86 % 1028 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 1.8 O max 3 Ponente 80 % 1028 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.2 OSO max 4.6 Libeccio 70 % 1027 hPa 15 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° prob. 6 % 4 SSO max 3.4 Libeccio 67 % 1027 hPa 18 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° prob. 12 % 1.4 N max 3.3 Tramontana 79 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 4.3 NE max 4.2 Grecale 83 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

