Meteo Seveso, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Seveso si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un predominante cielo coperto e da piogge leggere, specialmente durante le prime ore della notte e della mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 14°C e i 17°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, il meteo presenterà un cielo completamente coperto, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 86%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, accumulando circa 0.77 mm di pioggia entro le prime ore del giorno. La direzione del vento sarà prevalentemente da est, con una velocità che si attesterà intorno ai 7 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo il cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C intorno alle 11:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 88%, mentre le precipitazioni si ridurranno progressivamente. A partire dalle 12:00, si inizieranno a vedere nubi sparse, con una probabilità di pioggia che scenderà al 4%.

Nel pomeriggio, il meteo di Seveso presenterà un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature raggiungeranno il picco di 17°C intorno alle 14:00 e 15:00, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 76%. Le precipitazioni diventeranno assenti, e il vento si presenterà leggero, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C, con un’umidità che rimarrà alta, attorno al 91%. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un atteso aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero superare i 18°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di condizioni più instabili nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.1 mm 6.1 E max 13.2 Levante 88 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.77 mm 4.3 E max 10 Levante 94 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.6 mm 3.1 NE max 6.9 Grecale 95 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.1 mm 1.9 NO max 4.5 Maestrale 91 % 1007 hPa 13 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 4 % 5.5 SSO max 4.4 Libeccio 78 % 1006 hPa 16 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 2 % 6.1 S max 6.4 Ostro 79 % 1006 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° Assenti 2.6 ESE max 3.2 Scirocco 92 % 1007 hPa 22 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 2 % 3 ENE max 4.9 Grecale 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:56

