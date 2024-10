Meteo Siderno, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Siderno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, e le temperature inizieranno a scendere leggermente. La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso e temperature fresche, senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalle 00:00, si registreranno poche nuvole con una temperatura di circa +19,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà attorno al 22%, garantendo una notte tranquilla e mite. Con l’avanzare delle ore, fino alle 05:00, le temperature si manterranno stabili intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

La mattina inizierà con poche nuvole fino alle 08:00, quando si passerà a nubi sparse con temperature che raggiungeranno i 21,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 0,9 km/h e 9,1 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud Est. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 81% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 20°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’85%, rendendo l’aria più pesante e umida.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, e le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 19°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’86%, senza possibilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siderno indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio, nonostante la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.6° perc. +19.8° Assenti 3.2 NO max 3.1 Maestrale 84 % 1027 hPa 3 poche nuvole +19.2° perc. +19.3° Assenti 2.4 NNO max 2.8 Maestrale 83 % 1027 hPa 6 poche nuvole +19.4° perc. +19.6° Assenti 3.8 NNO max 3.1 Maestrale 84 % 1027 hPa 9 nubi sparse +22.3° perc. +22.5° Assenti 4.3 SSE max 3.1 Scirocco 73 % 1027 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +23° Assenti 9.1 SSE max 7.1 Scirocco 73 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 4 % 7.6 S max 7.1 Ostro 78 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° prob. 4 % 4.4 SO max 4.9 Libeccio 85 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +20.3° Assenti 3.9 O max 4.4 Ponente 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 17:01

