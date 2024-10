Meteo Siderno, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Siderno indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 28°C e minime intorno ai 22°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia potrebbero influenzare le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà quasi privo di nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 26°C entro le ore centrali della mattinata. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità, pur rimanendo intorno al 61%, non creerà particolari disagi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Il cielo si coprirà progressivamente, con nuvole che porteranno a una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 25°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di piogge leggere, con una probabilità che raggiungerà il 30%. Le raffiche di vento, che si attesteranno intorno ai 30 km/h, potrebbero rendere l’aria più frizzante.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Le piogge leggere continueranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.28 mm. L’umidità aumenterà, toccando il 90%, mentre il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno superare i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Siderno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno al sereno, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti. Pertanto, si consiglia di approfittare delle giornate successive per attività all’aperto, poiché il clima si presenterà più favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22° perc. +21.9° Assenti 7.2 ONO max 8.9 Maestrale 60 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.2° Assenti 5.8 O max 8.3 Ponente 64 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° Assenti 5 OSO max 8 Libeccio 64 % 1010 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +27.9° Assenti 17.8 S max 20.8 Ostro 61 % 1010 hPa 12 poche nuvole +27.8° perc. +29.8° Assenti 29.2 S max 35.7 Ostro 66 % 1008 hPa 15 cielo coperto +25.7° perc. +26.4° prob. 30 % 23.7 S max 32.3 Ostro 79 % 1008 hPa 18 cielo coperto +24.1° perc. +25° prob. 28 % 17.9 S max 27.6 Ostro 92 % 1008 hPa 21 cielo coperto +24.2° perc. +25° Assenti 17.6 SSO max 24.8 Libeccio 89 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.