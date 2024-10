Meteo Siena, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siena di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole e venti sostenuti influenzerà il comfort termico, rendendo la percezione della temperatura più fresca rispetto ai valori reali.

Durante la notte, si registreranno +14,7°C con cielo coperto e una probabilità di pioggia del 56%. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo il 95%, e il vento soffierà da sud a una velocità di 7,5 km/h. A partire dall’01:00, la situazione meteo cambierà, con l’arrivo di pioggia leggera e temperature che scenderanno leggermente a +14,3°C. La pioggia continuerà a manifestarsi fino alle 03:00, quando si passerà a nubi sparse.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo +17,7°C alle 08:00. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 78%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra 7 km/h e 15 km/h. A partire dalle 10:00, la temperatura toccherà i 19,9°C, mantenendo una sensazione di freschezza a causa del vento.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un picco di 21,2°C alle 12:00. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che aumenterà fino all’86%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 25 km/h, rendendo l’aria più frizzante. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 11%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, stabilizzandosi attorno ai 16°C. Il cielo sarà coperto al 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, portando a una sensazione di freddo. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siena nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una prevalenza di nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.3° perc. +14.3° 0.49 mm 9.3 SSE max 18.3 Scirocco 96 % 1008 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.8° prob. 23 % 7.9 SSO max 9.1 Libeccio 97 % 1008 hPa 7 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° Assenti 7 SSE max 12.4 Scirocco 92 % 1009 hPa 10 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° prob. 3 % 15.4 S max 21.2 Ostro 70 % 1009 hPa 13 nubi sparse +21° perc. +20.9° prob. 5 % 22.9 SSO max 25.4 Libeccio 63 % 1009 hPa 16 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° prob. 13 % 20.5 SSO max 40.5 Libeccio 82 % 1008 hPa 19 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 4 % 15.4 S max 38.7 Ostro 82 % 1008 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 3 % 13.5 SSE max 36.7 Scirocco 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.