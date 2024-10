Meteo Siracusa, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,2°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 24,7°C. La sera si chiuderà con un ritorno di nubi più dense, mantenendo comunque temperature gradevoli.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 21,2°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il meteo presenterà nubi sparse, con una temperatura che salirà a 22°C alle 07:00 e raggiungerà i 23,3°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 61%.

Il pomeriggio si preannuncia soleggiato, con temperature che toccheranno i 24,7°C alle 14:00. Il cielo sarà sereno per gran parte del pomeriggio, con un’intensità del vento che si manterrà sui 28,8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 64%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 23°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 35,5 km/h. L’umidità continuerà a crescere, arrivando fino all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siracusa indicano un clima variabile, con un’alternanza di momenti di sole e nuvolosità. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 4.1 SSO max 5.3 Libeccio 66 % 1018 hPa 4 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 7.2 SSO max 8.9 Libeccio 68 % 1017 hPa 7 nubi sparse +22° perc. +21.9° Assenti 8.4 SSO max 10.6 Libeccio 65 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° Assenti 19.1 SSE max 18.9 Scirocco 62 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 28.8 S max 31.2 Ostro 63 % 1016 hPa 16 nubi sparse +24.2° perc. +24.5° Assenti 24.1 SSO max 28.9 Libeccio 70 % 1016 hPa 19 nubi sparse +23° perc. +23.4° Assenti 21.7 SSO max 30.6 Libeccio 78 % 1015 hPa 22 cielo coperto +23.2° perc. +23.7° Assenti 15.8 SO max 25.9 Libeccio 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:27

