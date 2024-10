Meteo Siracusa, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +19,8°C e +21,4°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14 km/h, provenienti principalmente da sud-est. L’umidità si attesterà intorno al 60-67%, creando una sensazione di calore umido.

Durante la notte, le temperature si stabiliranno intorno ai 20°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità che si manterrà alta, attorno al 67%. La brezza leggera, con velocità di circa 8-9 km/h, non apporterà particolari variazioni, mantenendo un clima piuttosto uniforme.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si farà più intensa, con velocità che toccheranno i 12-13 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere leggermente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, e le condizioni di umidità continueranno a influenzare la percezione termica. La brezza si manterrà costante, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 14 km/h.

La sera porterà con sé temperature simili a quelle del pomeriggio, attorno ai 20,5°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si attesterà intorno al 64%, mantenendo un clima umido e fresco. La ventilazione continuerà a essere presente, ma senza particolari intensificazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche, mentre chi cerca un clima temperato troverà soddisfazione nelle temperature miti di questo periodo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° Assenti 8.4 SSO max 10.5 Libeccio 67 % 1023 hPa 4 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 5.9 SSO max 8.1 Libeccio 65 % 1023 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 6.1 SSE max 8.8 Scirocco 62 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 11.8 SE max 11.7 Scirocco 59 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +21° Assenti 12.6 SE max 12.1 Scirocco 58 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° Assenti 11.4 SE max 12.9 Scirocco 60 % 1022 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 11.4 SSE max 14 Scirocco 62 % 1023 hPa 22 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° Assenti 11.8 SSE max 14.8 Scirocco 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:04

