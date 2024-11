Meteo Siracusa, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2% e temperature intorno ai 19,4°C. Il vento moderato soffierà da Nord e Nord-Ovest a 8-10,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 77%. Durante la mattina, si prevede un aumento della temperatura fino a 21,4°C e una leggera brezza da Nord-Est. Sabato 2 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 69% e temperature tra 18,6°C e 20,3°C. Domenica 3 Novembre, il tempo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 20,2°C e umidità al 69%. Non sono previste precipitazioni nel weekend.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,4°C, con una leggera diminuzione a 19,1°C alle 01:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8 km/h e 10,2 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 77%, garantendo una sensazione di freschezza. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte ideale per una passeggiata all’aperto.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere sereno. Alle 06:00, la temperatura salirà a 19,3°C e raggiungerà i 21,4°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 2%. La velocità del vento si manterrà tra 12,5 km/h e 17,5 km/h, sempre da Nord-Est, creando una leggera brezza. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 63% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La massima percepita sarà di 21,5°C alle 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità che varierà tra 14 km/h e 10,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a coprirsi leggermente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 63%. Le temperature scenderanno a 19°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 4,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla e piacevole.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si caratterizzerà per una presenza di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 69%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C e scenderanno a 18,6°C entro l’01:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6,7 km/h, proveniente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che salirà fino all’86%. Le temperature si manterranno tra 18,2°C e 20,3°C. La velocità del vento varierà tra 4,9 km/h e 8,2 km/h, sempre da Ovest-Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 74%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, passando a poche nuvole con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature raggiungeranno i 20,4°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà tra 7,8 km/h e 8,4 km/h, proveniente da Sud. L’umidità scenderà al 64%, rendendo il clima più gradevole.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature scenderanno a 19,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 2,1 km/h. L’umidità si manterrà al 71%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre si preannuncia serena, con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C e scenderanno a 18,6°C entro l’01:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6,1 km/h, proveniente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 73%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. Le temperature saliranno fino a 19,9°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,1 km/h e 7,5 km/h, sempre da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 67%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,2°C. La velocità del vento varierà tra 8,9 km/h e 10,6 km/h, proveniente da Sud. L’umidità si manterrà al 69%, garantendo un clima confortevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a 18,8°C alle 21:00. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 10,1 km/h. L’umidità si attesterà al 74%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Siracusa si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Venerdì e Domenica offriranno condizioni ideali per attività all’aperto, mentre Sabato potrebbe presentare qualche nuvola in più. Non ci saranno precipitazioni, rendendo questo weekend perfetto per godere delle bellezze locali.

