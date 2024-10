Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Somma Vesuviana si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno a manifestarsi fino alla mattina, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento varierà, ma si attesterà su valori moderati, contribuendo a un senso di umidità elevata, che si aggirerà attorno all’88%.

Nel corso della mattina, le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno tra i 18°C e i 19°C, con una sensazione di freschezza accentuata dalla presenza di vento. Le precipitazioni, sebbene più leggere rispetto alla notte, non si esauriranno completamente, con accumuli che potranno raggiungere i 3.2mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Le piogge lasceranno spazio a un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 18°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 18°C, mentre l’umidità continuerà a essere un fattore predominante. La situazione meteo non subirà variazioni sostanziali, e si prevede che il vento rimarrà leggero, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni meteorologiche instabili. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe protrarsi, rendendo necessaria una certa attenzione per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19° perc. +19.2° 1.67 mm 7.8 SSO max 11.3 Libeccio 88 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.1° perc. +18.3° 3.24 mm 4.4 NNO max 6.7 Maestrale 92 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.5° 0.29 mm 2.1 N max 3.5 Tramontana 88 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18.9° perc. +19° 0.69 mm 2.7 N max 7.9 Tramontana 84 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +18.5° perc. +18.7° 3.2 mm 10.3 S max 16.2 Ostro 87 % 1013 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° prob. 81 % 2.9 ONO max 2.6 Maestrale 76 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 77 % 3.7 NNE max 4.5 Grecale 83 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° prob. 19 % 4.3 NE max 5 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:11

