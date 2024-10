Meteo Sondrio, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 8,8°C e una massima che raggiungerà i 15,5°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 6,4 km/h e i 12,1 km/h, con direzione prevalentemente nord. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, Sondrio sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La pioggia sarà costante, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,38 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significativi miglioramenti, con cielo coperto e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 15,5°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà completamente assente. La velocità del vento rimarrà leggera, contribuendo a un clima fresco e umido.

Il pomeriggio continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Anche se la pioggia potrebbe diminuire, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 56%. L’umidità, sebbene leggermente in calo, rimarrà comunque elevata.

Con l’arrivo della sera, ci sarà una graduale transizione verso condizioni più variabili. Le nubi sparse prenderanno il posto del cielo completamente coperto, e le temperature scenderanno fino a 9°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, mantenendo una brezza fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sondrio nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, ci si aspetta un weekend con schiarite e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.7° perc. +11.3° 0.17 mm 9.3 N max 12.7 Tramontana 91 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +11.3° perc. +10.8° 0.19 mm 8.6 N max 11.1 Tramontana 90 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11° perc. +10.5° 0.42 mm 8.9 N max 12.1 Tramontana 90 % 1008 hPa 9 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° prob. 55 % 7.7 N max 10.9 Tramontana 73 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15.5° perc. +14.7° prob. 57 % 6.4 NNO max 8.3 Maestrale 61 % 1007 hPa 15 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° prob. 56 % 8.2 N max 10.2 Tramontana 66 % 1009 hPa 18 cielo coperto +10° perc. +8.4° prob. 44 % 11.5 N max 13 Tramontana 81 % 1013 hPa 21 nubi sparse +9° perc. +7.1° prob. 11 % 12 N max 13.6 Tramontana 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.