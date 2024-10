Meteo Taranto, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Taranto di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre nel corso della mattina si registreranno picchi di 25,3°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che raggiungeranno il 100% nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 20 km/h.

Nella notte, Taranto si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 21,3°C. L’umidità sarà elevata, intorno all’85%, e i venti saranno leggeri, provenienti da sud-sud ovest. Con il passare delle ore, nella mattina si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,3°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si potranno osservare anche delle nubi sparse. I venti si intensificheranno, con velocità che toccheranno i 16,8 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature in lieve calo, che si attesteranno intorno ai 24°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69% verso le 17:00. I venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che potrà arrivare fino a 20 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così una situazione di stabilità atmosferica.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno sui 22°C. L’umidità rimarrà alta, intorno all’88%, e i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con una persistenza di nuvolosità e temperature gradevoli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21° perc. +21.3° Assenti 0.8 NO max 2.6 Maestrale 82 % 1009 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 5.9 OSO max 7.4 Libeccio 64 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 6.7 S max 12.6 Ostro 56 % 1009 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +24.2° Assenti 14.1 S max 16.8 Ostro 53 % 1009 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +25° Assenti 13.9 S max 14.2 Ostro 51 % 1008 hPa 16 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 11.3 SSE max 18.4 Scirocco 60 % 1007 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.8° Assenti 11.4 SE max 21.1 Scirocco 88 % 1007 hPa 22 cielo coperto +22.5° perc. +23.1° Assenti 12.3 SE max 21.9 Scirocco 88 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:14

