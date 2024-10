Meteo Taranto, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima sarà mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalle prime ore del giorno. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19°C, mentre il vento sarà leggero, proveniente principalmente da est.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo continueranno a rimanere stabili, con un cielo completamente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 51% e il 62%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo non evidenzieranno cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C. L’intensità del vento sarà leggera, con direzione variabile, ma sempre sotto i 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata adatta a svolgere attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa risultare poco invitante.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con umidità che si manterrà alta, attorno al 72%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, senza particolari raffiche. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa, confermando un clima di stabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno in più per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.9° perc. +18° Assenti 7.2 E max 8.7 Levante 84 % 1024 hPa 4 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° Assenti 6.9 NE max 8 Grecale 84 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 5.5 NE max 6 Grecale 75 % 1025 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +21° Assenti 4.8 O max 5.5 Ponente 57 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 5.7 SO max 5.9 Libeccio 51 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° Assenti 3.9 NNE max 7.9 Grecale 66 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 4.8 NNE max 5.8 Grecale 72 % 1023 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 7.2 NNO max 15.8 Maestrale 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.