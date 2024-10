Meteo Teramo, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 12,7°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18,3°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto, con una temperatura massima di circa 17°C. La sera vedrà un graduale abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 13°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Teramo sarà avvolta da nubi sparse. La temperatura si manterrà intorno ai 12,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 1,8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 17,6°C, con una leggera brezza da Est. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 62% intorno a mezzogiorno. Non si prevedono piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, con un massimo di 17°C alle 14:00. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma l’umidità aumenterà fino a toccare il 69%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est-Nord Est.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa nel corso delle ore. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite e un leggero abbassamento delle temperature. Lunedì e martedì potrebbero portare condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una prevalenza di nubi. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.7° perc. +12.4° prob. 3 % 1.8 ONO max 3 Maestrale 91 % 1013 hPa 3 nubi sparse +12.5° perc. +12.1° Assenti 2.7 ONO max 3.7 Maestrale 90 % 1013 hPa 6 nubi sparse +12.9° perc. +12.5° Assenti 3.2 OSO max 3.2 Libeccio 87 % 1014 hPa 9 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 4.7 E max 5.1 Levante 70 % 1014 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 8.9 ENE max 8.6 Grecale 62 % 1013 hPa 15 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 6.2 E max 6.1 Levante 72 % 1013 hPa 18 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 3.1 S max 3.8 Ostro 87 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 5.9 SO max 6 Libeccio 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:33

