Meteo Teramo, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Teramo si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge leggere durante la notte e un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,8°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno di nubi sparse e a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 17,3°C in serata. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1027 hPa, mentre l’umidità si presenterà piuttosto alta, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, Teramo sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno costanti attorno ai 16,8°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 1,8 km/h e i 3,4 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,36 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse sostituiranno le piogge, e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 20,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 99% al 50%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno tra i 0,7 km/h e i 9,3 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore benessere.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con una predominanza di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 17,8°C entro le ore serali. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 12%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, mantenendosi attorno ai 5 km/h.

Infine, nella sera, Teramo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. L’umidità rimarrà alta, raggiungendo il 94%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con raffiche che non supereranno i 2,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Teramo indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che si trasformerà in un clima più stabile e temperato nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo così un clima più soleggiato e gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.24 mm 2.3 NNE max 3.9 Grecale 98 % 1027 hPa 3 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.11 mm 3.4 NNE max 5.1 Grecale 99 % 1026 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 55 % 1.8 OSO max 3.1 Libeccio 95 % 1027 hPa 9 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° prob. 19 % 5.6 E max 5.7 Levante 81 % 1027 hPa 12 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 5 % 9 E max 8.7 Levante 78 % 1027 hPa 15 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° Assenti 6.4 E max 6.8 Levante 85 % 1026 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° Assenti 4.1 E max 5.5 Levante 93 % 1027 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +17.2° Assenti 2.7 S max 2.8 Ostro 93 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:09

