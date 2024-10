Meteo Teramo, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Venerdì 18 Ottobre a Teramo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 17°C e i 23°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà picchi del 90%, contribuirà a creare una sensazione di maggiore freschezza, specialmente nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, le condizioni di meteo saranno caratterizzate da piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 6,5 km/h. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,33 mm.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire leggermente, raggiungendo i 20°C entro le 08:00. La pioggia si attenuerà, ma non mancheranno brevi rovesci. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si manterranno sotto i 6 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire leggermente.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno gradualmente, passando dai 23°C delle ore centrali della giornata ai 17°C verso sera. La pioggia si accompagnerà a un aumento dell’umidità, che toccherà il 90%. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella sera, le condizioni di meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Teramo indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato si prevede un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.1 mm 4 O max 5.1 Ponente 85 % 1018 hPa 3 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.12 mm 6.6 SSO max 7.9 Libeccio 85 % 1016 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 65 % 5.6 OSO max 6.7 Libeccio 81 % 1016 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° prob. 1 % 0.6 NO max 5.5 Maestrale 66 % 1017 hPa 12 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° prob. 8 % 5.5 E max 5.8 Levante 60 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +20.3° perc. +20.4° 0.93 mm 4 ENE max 5.1 Grecale 77 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.5 mm 5.1 O max 4.9 Ponente 89 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.35 mm 4.1 O max 4.2 Ponente 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:13

