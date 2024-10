Meteo Terlizzi, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido. La velocità del vento si presenterà moderata, proveniente prevalentemente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

Nella mattina, il clima si manterrà stabile con temperature che saliranno fino a toccare i 20°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, favorendo un’ottima visibilità. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’aria fresca e piacevole. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con intensità che varierà tra 10 e 15 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 15%. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un vento che si presenterà più leggero, attorno ai 8 km/h. L’umidità potrebbe aumentare fino al 68%, ma non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si intensificherà, con nubi sparse che potrebbero raggiungere il 54%. Tuttavia, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terlizzi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli prevalentemente sereni. È probabile che il clima rimanga stabile, rendendo possibile godere di giornate piacevoli e soleggiate. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 13.5 O max 20.6 Ponente 85 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 13.5 O max 20.4 Ponente 86 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 14.9 ONO max 17.5 Maestrale 73 % 1023 hPa 11 cielo sereno +20.1° perc. +19.7° Assenti 12.1 NNO max 13.2 Maestrale 57 % 1022 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 10.5 N max 11.7 Tramontana 57 % 1021 hPa 17 poche nuvole +18° perc. +17.8° Assenti 6.8 N max 8.8 Tramontana 72 % 1022 hPa 20 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 13.6 ONO max 19.9 Maestrale 79 % 1022 hPa 23 poche nuvole +15.8° perc. +15.7° Assenti 14.5 ONO max 21.5 Maestrale 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:48

