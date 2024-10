Meteo Terlizzi, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da sud, con velocità che varieranno tra i 15 e i 20 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 55% e il 64%. Anche in questa fase della giornata, i venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che si manterrà su valori leggeri. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un cielo sempre molto nuvoloso. I venti si presenteranno ancora moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma senza indicazioni di eventi meteorologici significativi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 75%. I venti si faranno più leggeri, ma la direzione rimarrà costante, continuando a provenire da sud. La probabilità di pioggia si manterrà su valori moderati, ma senza previsioni di precipitazioni rilevanti.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terlizzi mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno simili anche nei giorni successivi, con possibili schiarite solo nel fine settimana. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, pur tenendo presente la necessità di un abbigliamento adeguato per le fresche serate autunnali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 11 % 16.1 S max 29.1 Ostro 75 % 1018 hPa 4 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 7 % 16.4 SSE max 28.9 Scirocco 84 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° Assenti 15.1 S max 22.4 Ostro 78 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 7.5 SSE max 11.6 Scirocco 57 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° prob. 9 % 13.4 SSE max 17 Scirocco 56 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 20 % 12.9 SSE max 17.7 Scirocco 61 % 1015 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 45 % 11.6 S max 20.4 Ostro 74 % 1015 hPa 22 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 30 % 5.3 S max 7.3 Ostro 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.